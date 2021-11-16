Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı hemen izle TRT1’de!

Bu akşam TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyiciyle buluştu. Gerçek bir hayat hikayesi olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" kitabından uyarlanan dizide bu hafta yer yerinden oynuyor. Yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler " Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Masumlar Apartmanı 47.bölüm izle linki ile son bölüm özeti
Ufuk'un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han'ın Rüya'ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye'nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben'in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.
Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1