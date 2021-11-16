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Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:19

Masumlar Apartmanı Ceylan göründü! Masumlar Apartmanı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, evli mi ve nereli?

Masumlar Apartmanı Ceylan göründü! Masumlar Apartmanı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, evli mi ve nereli?

Pek çok dizi, film ve projede yer alan Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı. Dizide Ceylan karakterine hayat verecek olan isim 47.bölüm fragmanında ortaya çıktı. Han’ın eski nişanlısı olarak diziye dahil olan ismin hayatı, kariyeri, memleketi gibi konular merak ediliyor. Peki; Masumlar Apartmanı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Masumlar Apartmanı Ceylan hakkında bilgiler.

Her hafta Salı akşamları TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı Ceylan, yeni bölüm fragmanında görüldü. Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz canlandıracak. Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Masumlar Apartmanı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Bir Bulut Olsam dizisi ile adım atan Aslıhan Gürbüz sonrasında Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol aldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu., Ayhan adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.

ASLIHAN GÜRBÜZ FİLM VE DİZİLERİ

2004-2007 Büyük Buluşma (Seda) Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil (Gonca) Başrol oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam (Asiye Bulut) Yardımcı karakter

2010-2012 Yahşi Cazibe (Cazibe Abbasova) Başrol

2013 İşler Güçler Konuk oyuncu

2014 Zeytin Tepesi (Deniz Gökçener) Başrol

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Halime Sultan) Yardımcı karakter

2017 Bodrum Masalı (Maya) Yardımcı karakter

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler (Merve Aksak) Başrol

2020-2021 Kırmızı Oda (Kumru) Konuk oyuncu

2021- Masumlar Apartmanı (Ceylan Ongun) Başrol

SİNEMA FİLMLERİ

2009 Kanal- İ- zasyon (Nazlı) Yardımcı Karakter

2011 Labirent (Ayla) Yardımcı karakter

2016 Kor (Emine) Başrol oyuncusu

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Masumlar Apartmanı Ceylan göründü! Masumlar Apartmanı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, evli mi ve nereli?
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