Masumlar Apartmanı Ceylan göründü! Masumlar Apartmanı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, evli mi ve nereli?

Her hafta Salı akşamları TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı Ceylan, yeni bölüm fragmanında görüldü. Masumlar Apartmanı Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz canlandıracak. Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Masumlar Apartmanı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler.
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Bir Bulut Olsam dizisi ile adım atan Aslıhan Gürbüz sonrasında Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol aldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.
16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu., Ayhan adında bir kardeşi vardır.
5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.
ASLIHAN GÜRBÜZ FİLM VE DİZİLERİ
2004-2007 Büyük Buluşma (Seda) Yardımcı Karakter
2008 Gonca Karanfil (Gonca) Başrol oyuncusu
2009 Bir Bulut Olsam (Asiye Bulut) Yardımcı karakter
2010-2012 Yahşi Cazibe (Cazibe Abbasova) Başrol
2013 İşler Güçler Konuk oyuncu
2014 Zeytin Tepesi (Deniz Gökçener) Başrol
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Halime Sultan) Yardımcı karakter
2017 Bodrum Masalı (Maya) Yardımcı karakter
2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler (Merve Aksak) Başrol
2020-2021 Kırmızı Oda (Kumru) Konuk oyuncu
2021- Masumlar Apartmanı (Ceylan Ongun) Başrol
SİNEMA FİLMLERİ
2009 Kanal- İ- zasyon (Nazlı) Yardımcı Karakter
2011 Labirent (Ayla) Yardımcı karakter
2016 Kor (Emine) Başrol oyuncusu