Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Memur - Emekli maaşları için Ocak zammı belli oluyor... Ocak emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:08 Son Güncelleme: 16.11.2021 08:08

Memur - Emekli maaşları için Ocak zammı belli oluyor... Ocak emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!

Memur - Emekli maaşları için Ocak zammı belli oluyor... Ocak emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla beraber emekli memur zammı için kritik viraja girildi. 4 aylık enflasyon oranlarının belli olmasının ardından gözler Kasım ve Aralık ayı oranlarına çevrildi. Açıklanan rakamlar sonucunda ise çeşitli beklentiler gündeme geliyor. "Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları bu noktada milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Peki, 2022 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli memur maaş zammı için geri sayım başladı. Kritik viraja girilen bu konu milyonların gündem maddesi olmaya devam ederken şuana kadar 4 aylık enflasyonun açıklanmasıyla çeşitli beklentiler konuşuluyor. Buna göre; enflasyon verileri her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Öte yandan vatandaşlar "2022 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 SSK BAĞ-KUR emekli ve en düşük en yüksek memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

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Memur - Emekli maaşları için Ocak zammı belli oluyor... Ocak emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
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