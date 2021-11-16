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Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:01

Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları 2021: 24 Kasım için uzun – kısa, 2,3,4 kıtalık en güzel Öğretmenler Günü şiir örnekleri

Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları 2021: 24 Kasım için uzun – kısa, 2,3,4 kıtalık en güzel Öğretmenler Günü şiir örnekleri

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri ve mesajları, bu özel güne sayılı günler kala araştırılıyor. Öğrenci ve öğretmenlerin ara tatilden döndüğü hafta kutlanacak olan Öğretmenler Günü için duygusal, unutulmaz ve etkileyici Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Bu günle ilgili ünlü şairlerin sözleri ve şiir seçenekleri şimdiden paylaşılırken, 24 Kasım için uzun – kısa, 2,3,4 kıtalık şiirler 2021 yılında da her yıl olduğu gibi öğretmenleri mutlu etmek üzere kullanılacak. Okul öncesi, ilkokul, 1. Sınıf, lise, ortaokul düzeyi için uygun 2,3,4 kıtalık anlamlı ve en güzel Öğretmenler Günü şiir örnekleri haberimizde.

Öğretmenler Günü için kısa – uzun seçenekli kutlama mesajları ve şiirler öğrenciler, veliler ve geçmişteki öğretmenlerini anmak isteyen yetişkinler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde 1981'den beri kutlanan bu özel gün için 2021 yılında da duygusal ve etkileyici Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları araştırılıyor. Pazartesi günü ara tatilden dönecek olan öğrenciler şimdiden ünlü şairlerin şiirleri ile unutulmaz ve anlamlı 24 Kasım şiirleri ve sözleri araştırması yapıyor. İşte, okul öncesi, ilkokul, 1. Sınıf, lise, ortaokul düzeyi için uygun; uzun ve kısa seçenekli, 2,3,4 kıtalık en güzel Öğretmenler Günü şiir örnekleri!

KISA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenim canımsın, hayatıma ışıksın

Hayatı öğretenim, yarınımı yapansın

Benden hakkın çok fazla, öperim ellerinden

Haklarını helal et, kalbimde duamdasın

-

Tek bir harfle başladı, eğitim hayatımız

Öğretmenlerim oldu, hayata rehberimiz

Hepsinin ellerinden öperim binbir hürmetle

Kutlu olsun hepinizin Öğretmenler gününüz

-

Bilgiyi ve şefkati

Sende buldum sevgiyi

Öğretmenim canımsın

Fethettin sen kalbimi

-

Okul yılları kadar çabuk geçti seneler

Bir buğulu cam gibi, iz bıraktı geçenler

Öğretmenim ilk başta hayatıma yön veren

Hep aklımda oyunlar, sınıflar, dostluklar

-

Hayat sırf okul değil derdi hep öğretmenim

Bilgi ilk adım ancak, gerisi daha mühim

Haklıydı hayat çok zor, mesele adam olmak

Şimdi yeni anladım sayende öğretmenim

DUYGUSAL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et

-

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

Ailemden sonra seni tanıdım.

Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.

Sen ögrettin sayıları,şekilleri,renkleri,

Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.

Kendimi seninle keşfettim.

Seni her şeyden çok sevdim.

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM

ÜNLÜ ŞAİRLERİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

-

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne, baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi Bolayır

-

ZİLLER ÇALACAK

Zil çalacak... Sizler derslere gireceksiniz bir bir

Zil çalacak, ziller çalacak benim için,

Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden;

Ta içimden birisi gidecek uça ese...

Ama ben, ben artık gidemeyeceğim.

Zil çalacak... Siz geminize, treninize gireceksiniz bir bir

Zil çalacak, ziller çalacak benim için,

Duyacağım iskelelerden, istasyonlardan bütün;

Ta içimden birisi koşacak ardınızdan....

Ama ben, ben artık gelemeyeceğim.

Sonra bir gün bir zil çalacak yine

Hiç kimseler kimsecikler duymayacak,

Ne sınıflar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz...

Ta içimden birisi kalacak oralarda

Ben gideceğim.

Zeki Ömer Defne

ÜNLÜ ŞAİRLERİN 24 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLERİ

ÇOCUKLARIM

Yoklama defterlerinden öğrendim sizi,

Benim haylaz çocuklarım!

Sınıfın en devamsızını

Bir sinema dönüşü tanıdım;

Koltuğunda satılmamış gazeteler?

Dumanlı bir salonda

Kendime göre karşılarken akşamı ,

Nane şekeri uzattı en tembeliniz?

Götürmek istedi küfesinde

Elimdeki ıspanak demetini

En dalgını sınıfın!

İsterken adam olmanızı

Çoğunuz semtine uğramaz oldu mektebin

Palto, ayakkabı yüzünden .

Kiminiz limon satar Balıkpazarında

Kiminiz tahtakalede çaycılık eder ;

Biz inceleye duralım aç tavuk hesabı ,

Tereyağındaki vitamini

Ve kalorisini taze yumurtanın!

Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta ,

Çevresini ölçtük dünyanın,

Hesapladık yıldızların uzaklığını

Orta Asya'dan konuştuk laf kıtlığında.

Neler düşünmedik beraberce

Burnumuzun dibindekini görmeden

Bulutlara mı karışmadık...

Hazan rüzgarında dökülmüş

Hasta yapraklara mı üzülmedik.

Serçelere mi acımadık kış günlerinde

Kendimizi unutarak!

RIFAT ILGAZ

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin

-

KÖY ÖĞRETMENLERİ

I

Yurdumuz uçsuz bucaksız,

Gökte yıldız kadar köylerimiz var.

Ama uzak, ama harap, ama garipsi..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Uzak köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar.

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Siz kara göklerin yıldızları,

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..

Alın benim gönlümden de o kadar.

II

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!

Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,

Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,

Köylere ışık iletmezseniz.

Dağlara, vadilere, ovalara

Tesbihler gibi saçılmış köyler,

Rüzgara karşı bir bayrak,

Sevinçle türküsünü söyler.

Sevinçle türküsünü söyler

Bir idare lambası küçük, solgun.

En azından üçyüz pare dam

Umudu en azından üçyüz çocuğun.

Ve onlar saçları uzamış,

Çatlak ellerinde çıkınları,

Üç saat, dört saat ötelerden

Yorgundur, sessizdir akınları.

Ve onlar, yıldızlar gibi

Gözleri ışıl ışıl yananlar.

Oyuncak için değil, kağıt, kalem

Kitap için gizlice ağlayanlar.

Ve onlar aşıktan bilya,

Sopadan at yapanlar.

Kurt yavruları gibi, kuzular gibi

Dağ başlarını çınlatanlar.

........

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,

Bütün bunları düşünmelisiniz.

Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli

Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla

Akıp köylere gitmelisiniz!

Yurdumuza ışık iletmelisiniz...

Cahit KÜLEBİ

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Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları 2021: 24 Kasım için uzun – kısa, 2,3,4 kıtalık en güzel Öğretmenler Günü şiir örnekleri
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