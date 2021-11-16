Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimine göre ilk ara tatil ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:27

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimine göre ilk ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimine göre ilk ara tatil ne zaman bitiyor?

Türkiye’de milyonlarca öğrenci Pazartesi günü ile birlikte ilk ara tatilin tadını çıkarmaya başladı. 18 milyon öğrenci, Kasım ara tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor ve okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin detaylar MEB 2021-2022 eğitim ve öğretim takviminde yayınlandı. Buna göre, Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman bitiyor soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı, Pazartesi günü itibariyle Kasım ara tatiline başladı. Milyonlarca öğrenci tatilin keyfini çıkarırken, bir yandan da Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar;

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Okullar 22 Kasım itibariyle açılacak.

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Son dakika haberi: Fransızlar Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdu! 'Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimine göre ilk ara tatil ne zaman bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA