Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimine göre ilk ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman bitiyor soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı, Pazartesi günü itibariyle Kasım ara tatiline başladı. Milyonlarca öğrenci tatilin keyfini çıkarırken, bir yandan da Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar;