Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin an itibariyle gündeminde bulunuyor. Milli Piyango Online üzerinden canlı ve noter huzurunda sorgulama işlemi yapmak isteyenler 15 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta büyük ikramiye devrederken vatandaşlar bu akşam çıkacak şanslı rakamları merak ediyor. Bu kapsama çekilişin gerçekleşeceği saat için geri sayım sona erdi. Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Kasım 2021 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı
Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapıldı. Sayısal Loto çekilişi, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirildi ve sonuçları açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar 13-15-43-51-71-88+50 SüperStar 84 oldu.
Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yer alıyor. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.