Şenol Güneş için çarpıcı sözler: "Hem ayıp hem de büyük saygısızlık"

"BU GECE YAŞANACAK BAŞARIDA ŞENOL GÜNEŞ VE EKİBİNİN DE PAYI VAR"

Milli Takım bugün Karadağ'ı mağlup ederse play-off'a kalacak. Diğer maçın sonucuna göre Katar'a direkt gitme şansımız da var. Ülke olarak olarak Dünya Kupası'na gitmeyi, bu heyecanı, bu mutluluğu hak ediyoruz. Bu gece yaşanacak başarıda Kuntz'un olduğu kadar Şenol Güneş ve ekibinin de payı var. Aynı şekilde meydana gelebilecek olumsuz tablonun sorumlusu da bu iki isimdir. Bunu da unutmayalım.. Allah gönlümüze göre versin..