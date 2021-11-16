"Sezai Karakoç kimdir?" sorusu vefat haberinin son dakika olarak duyurulmasının ardından merak konusun oldu. Ünlü yazar, şair ve düşünür olan Karakoç ile ilgili detaylı bilgilere erişmek isteyenler "Sezai Karakoç kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Sezai Karakoç kimdir sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;