Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: A Milli Takım Katar vizesini nasıl alır? Dünya Kupası yolunda 2 maç 4 ihtimal! İşte olasılıklar...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:10 Son Güncelleme: 16.11.2021 09:11

Son dakika: A Milli Takım Katar vizesini nasıl alır? Dünya Kupası yolunda 2 maç 4 ihtimal! İşte olasılıklar...

Son dakika: A Milli Takım Katar vizesini nasıl alır? Dünya Kupası yolunda 2 maç 4 ihtimal! İşte olasılıklar...

Son dakika... Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası yolunda en kritik maça bu akşam çıkacağız. A Milli Takımımız, deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Grubub diğer müsabakasında ise Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşacak. Zorlu 2 mücadelenin sonuçlarına göre dev organizasyona direkt katılacak ve play-off oynayacak takımlar belirlenecek. Ay-yıldızlı ekibimizin grup lideri olma, play-off'a kalma ya da üçüncü olarak elenme ihtimalleri bulunuyor. İşte tüm olasılıklar...

Son dakika... A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son hafta maçında bu akşam Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA TÜM İHTİMALLER!

Bugün grupta her şey olabilir! İşte 2 maçtaki skorlara göre olasılıklar...

1-) Norveç, Hollanda'yı; Türkiye de Karadağ'ı aynı gol farkı ile mağlup ederse G Grubu'nu lider tamamlayacağız.

2-) Hollanda-Norveç maçı berabere biterse Karadağ'dan alacağımız 1 puan bizi grupta 2. yapacak.

3-) Portakallar, Norveç'i devirdiği anda Türkiye'ye Karadağ'da az farklı yenilgi bile play-off vizesi getirecek.

4-) Norveç'in yenilmesi halinde, Türkiye de aynı skor farkı ile kaybederse play-off vizesi yine bizde olacak.

STEFAN KUNTZ İLE 4. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

İLK KARŞILAŞMADA TAKILDIĞIMIZ KARADAĞ'DAN ÖNE ÇIKANLAR

Karadağ'da koronavirüse yakalanan, Jovetic (3 gol) ve Kosovic (2 asist) Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Grupta dengeleri değiştiren takım olarak öne çıkan Balkan ekibinin kilit ismi ise Atletico Madrid forması giyen stoper Savic.

Ağırlıklı olarak dörtlü savunma ile oynayan Karadağ, özellikle orta sahada sert ve dirençli bir ekip olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da 2-0 geriye düşüp 2-2'yi buldukları maçın kopyasını Hollanda karşısında da sergilediler.

Oyun disiplininden kopmamaları dikkat çekerken hücum hattındaki kalite eksikliği de en büyük dezavantajları.

BİSİKLETTEN DÜŞEN VAN GAAL SAKATLANDI

Norveç ile bugün önemli bir maça çıkacak olan Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal sakatlandı. 70 yaşındaki çalıştırıcı, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncularıyla birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düştü.

Yürüyemez hale gelen Van Gaal, dün yapılan antrenmana da golf arabası ile geldi. Daha önce kalçasından operasyon geçiren tecrübeli hocanın, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Norveç karşılaşmasına tekerlekli sandalye ile çıkacağı bildirildi.

Basın toplantısını çevrim içi yapan Van Gaal, "Fiziksel olarak çok iyi değilim ama kafam hâlâ çalışıyor" dedi.

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Son dakika: A Milli Takım Katar vizesini nasıl alır? Dünya Kupası yolunda 2 maç 4 ihtimal! İşte olasılıklar...
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