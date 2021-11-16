Son dakika... A Milli Takımımızın rakibi Karadağ’a bir şok daha! Djurdjevic koronavirüse yakalandı

Son dakika... A Milli Takımımız, bu akşam Karadağ ile son derece kritik bir maça çıkacak. 2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen ay-yıldızlılar, deplasmanda 3 puan peşinde. Zorlu müsabaka öncesi rakibimiz Karadağ'a bir kötü haber daha geldi.
Daha önce Jovetic ve Kosovic'in koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Bir ismin daha salgına yakalandığı duyuruldu.
Karadağ Futbol Federasyonu, Uros Djurdjevic'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli forvet oyuncusu son maçlarda ilk 11'de oynamıştı.
Karadağ Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı: "Karadağ Futbol Federasyonu: "Futbolcu Uros Djordjevic'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir."