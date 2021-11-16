Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan oran ise yüzde 6.72 oldu. Gözler son iki ayın enflasyonuna çevrilirken, milyonlarca vatandaş 2022 Ocak en düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. 6 aylık verinin ise yüzde 9.17 oranında olması bekleniyor. Peki, 2022 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.