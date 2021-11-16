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Giriş Tarihi: 17.11.2021 01:12 Son Güncelleme: 17.11.2021 01:13

Son dakika: Stefan Kuntz'dan oyuncularına büyük destek! Karadağ maçı sonrası açıkladı...

Son dakika: Stefan Kuntz’dan oyuncularına büyük destek! Karadağ maçı sonrası açıkladı...

Son dakika haberi... Dünya Kupası yolunda umutlarını play-off'lara taşıyan A Milli Futbol Takımımız, kritik Karadağ maçından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Kerem ve Orkun'un golüyle galibiyeti alan millilerde, karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle...

Her iki maçta da 6 puan almalıyız demiştik. Bu dediğimizi başardık. Play-off'lara kaldık, şu an mutlu olmalıyız. Türk halkı, futbolcular, herkes mutlu.

Öncelikle bir kurayı görelim. Dünya Kupası'nda, orada bahsedilen kadar güçlü ekiplerle oynayacağız. Önce onları saf dışı bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum

Taylan'ı oyuna alabilmeyi isterdim oyun akışı itibarıyla. İyi çalışıyordu. Mert de sarı kart cezalısı olmasa şüphe götürmez şekilde sahada olacaktı. İlk kez 11'de olan, ilk kez milli olan oyuncularımız vardı.

Hakan'a, 'Seninle gurur duyuyorum, sahada çok iyi bir liderlik yaptın' dedim.

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Son dakika: Stefan Kuntz'dan oyuncularına büyük destek! Karadağ maçı sonrası açıkladı...
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