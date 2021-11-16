Son dakika! Tecavüz skandalına karışan Benjamin Mendy’e bir şok daha! Suçlamalar 6’ya yükseldi...

Manchester City'nin sol bek oyuncusu Fransız Benjamin Mendy, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir tecavüz skandalına karışmış ve tutuklanmıştı. Bir süredir yargılaması devam eden oyuncunun başı yine dertte.
MENDY'E AÇILAN TECAVÜZ DAVALARI ARTIYOR
Birden fazla tecavüz olayıyla suçlanan Mendy için yeni tecavüz davaları açıldı. Şu anda toplamda altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla karşı karşıya Benjamin Mendy, henüz bu suçlamalara karşı bir itirazda bulunmadı.
40 yaşındaki Louis Saha Matturie da Mendy ile tecavüz skandallarına karışan biri. Matturie de iki tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla yargılanıyor.
Aslen Sierra Leone'li olan Matturie, geçen ay futbolcunun ilk çıkışından kısa bir süre sonra tutuklanmıştı. Mendy şu anda Liverpool'daki HMP Mahkemesi'nde tutuklu.
MENDY VE MATTURİE 17 KASIM'DA YARGILANACAK
Mendy ve suç ortağı Matturie, 17 Kasım'da Stockport Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Cheshire Polis Teşkilatı ve Kraliyet Savcılık Servisi, herkese Matturie ve Mendy aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve adil yargılanma hakları olduğunu hatırlatmak istiyor." denildi.
17 YAŞINDAKİ BİR KIZA TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİASI
Mendy, bu ağustos ayında 5 milyon sterlinlik malikanesinde 17 yaşındaki bir kızın cinsel tacize uğradığını iddia ettikten sonra tutuklandı.
Daha sonra dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayıyla suçlandı. 27 Ağustos'ta mahkemeye çıkan Mendy, evindeki bir parti sırasında bir gence tecavüz etmekle suçlandı. İddia edilen suç, Mendy kefaletle serbest bırakılırken gerçekleşti.
MENDY TUTUKLANIRKEN HİÇBİR REAKSİYON GÖSTERMEDİ
Ayrıca geçen Ekim ayında bir kadına tecavüz etmekle ve Ocak ayında cinsel saldırıyla suçlandı. Mendy, duruşmanın ardından tutuklanırken hiçbir duygu göstermedi.
Ekim ayında Mendy, Chester Crown Mahkemesi'ndeki 50 dakikalık bir duruşmada bir yargıç tarafından kefaletle serbest bırakıldı ve Liverpool'da bulunan HMP Mahkemesi tarafından yeniden tutuklandı.
TARAFTARLAR ADI VE NUMARASI OLAN FORMALARI ALMIYOR
Mendy'nin yaptığı üçüncü kefalet başvurusuydu. Manchester City Mendy'i Ağustos ayında soruşturma süresince askıya almıştı. Ve şimdi kulübün resmi çevrimiçi hesaplarında yer almıyor. Taraftarlar, arkasında adı ve numarası olan Benjamin formalarını satın alamıyor.
City'nin resmi sitesinde arama çubuğunda "Mendy" araması bile kaldırıldı ve kullanıcılar "oyuncuya göre alışveriş" seçeneği altında Mendy ürünlerine göz atamıyor.
City'ye 2017'de Monaco'dan katılan Mendy, haftada yaklaşık 100.000 £ kazanıyor. City'e katıldığından beri, kulüp için sadece 50 maça çıkmasına rağmen, Premier Lig'i üç kez, Lig Kupasını iki kez ve Topluluk Kalkanı'nı kazandı.