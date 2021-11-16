Son dakika! Tecavüz skandalına karışan Benjamin Mendy’e bir şok daha! Suçlamalar 6’ya yükseldi...

City'ye 2017'de Monaco'dan katılan Mendy, haftada yaklaşık 100.000 £ kazanıyor. City'e katıldığından beri, kulüp için sadece 50 maça çıkmasına rağmen, Premier Lig'i üç kez, Lig Kupasını iki kez ve Topluluk Kalkanı'nı kazandı.