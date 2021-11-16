Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.11.2021 21:01

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalarına an itibariyle başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda MPİ tarafından son dakika duyuruluyor. Yeni haftada büyük ikramiye tutarının kendi kuponlarına isabet etmesini isteyenler Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım 2021 Milli Piyango Online MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından son dakika duyurulacak. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları saat 21:30'da yapılan çekiliş canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan çekilişi takip edebilirler. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım 2021 Milli Piyango Online MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. Süper Loto çekilişi, 16 Kasım 2021 Salı günü saat 21.30'da gerçekleştiriliyor ve sonuçlar açıklanıyor.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

14 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 13 - 26 - 28 - 33 - 47 – 58

14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
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