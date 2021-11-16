Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

14 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 13 - 26 - 28 - 33 - 47 – 58

14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!