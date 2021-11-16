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Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:03 Son Güncelleme: 16.11.2021 13:27

Trabzonspor'da Bakasetas durumu belli oldu! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Bakasetas durumu belli oldu! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı...

Trabzonspor'un bu sezon en fazla gol atan oyuncusu olan Bakasetas'ın sakatlığı hakkında açıklama geldi. Trabzonspor'da tedavisi devam eden Bakasetas'un bu hafta oynanacak olan Gaziantep maçında riske edilmemesi kararlaştırıldı. Bakasetas, Beşiktaş maçında 30. dakikada sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bakasetas'ın Gaziantep FK ile oynanan maçta riske edilmemesi kararlaştırıldı. Oyuncunun tedavisi devam edecek ve Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Milli takımlarına giden ve sakatlıklar sebebiyle sorunlar yaşayan Bakasetas ile Hamsik, Trabzon'a döndükten sonra detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek.

Her iki oyuncu da kulübe kendilerini iyi hissettiklerini bildirse de risk almak istemeyen sağlık ekibinin ikiliyi detaylı bir kontrolden geçirecekleri öğrenildi. Bakasetas'ın Gaziantep FK maçında dinlendirileceği ancak Hamsik'in maça tam olarak hazır hale gelebileceği öğrenildi.

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Trabzonspor'da Bakasetas durumu belli oldu! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı...
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