Trabzonspor’da Bakasetas durumu belli oldu! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı...

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bakasetas'ın Gaziantep FK ile oynanan maçta riske edilmemesi kararlaştırıldı. Oyuncunun tedavisi devam edecek ve Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Milli takımlarına giden ve sakatlıklar sebebiyle sorunlar yaşayan Bakasetas ile Hamsik, Trabzon'a döndükten sonra detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek.
Her iki oyuncu da kulübe kendilerini iyi hissettiklerini bildirse de risk almak istemeyen sağlık ekibinin ikiliyi detaylı bir kontrolden geçirecekleri öğrenildi. Bakasetas'ın Gaziantep FK maçında dinlendirileceği ancak Hamsik'in maça tam olarak hazır hale gelebileceği öğrenildi.