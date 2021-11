Türkiye'nin play off rakibi ile ilgili araştırmalar maçın bitmesiyle araştırılmaya başlandı. İki zorlu takımın karşı karşıya geldiği mücadelede A Milli Takımımız Karadağ'ı 2-1 yendi. Türkiye, Hollanda'nın Norveç'i yenmesi sonrası grubu ikinci sırada bitirdi. Peki Türkiye'nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak?