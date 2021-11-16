Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 00:49 Son Güncelleme: 17.11.2021 00:52

Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak?

Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak?

A Milli Takım Türkiye Karadağ maçı ile FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçının ardından Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi merak konusu oldu. Son olarak Türkiye Cebelitarık maçında 6-0 galip ayrılarak Türkiye Dünya Kupası Elemeleri G grubunda 2.sıraya yükselmişti. A Milli takımımız ise play-offlara kalırken Türkiye'yi play-off'ta zorlu rakipler bekliyor. Peki Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı…

Türkiye'nin play off rakibi ile ilgili araştırmalar maçın bitmesiyle araştırılmaya başlandı. İki zorlu takımın karşı karşıya geldiği mücadelede A Milli Takımımız Karadağ'ı 2-1 yendi. Türkiye, Hollanda'nın Norveç'i yenmesi sonrası grubu ikinci sırada bitirdi. Peki Türkiye'nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak?

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PLAY OFF RAKİBİ KİM OLDU?

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri son karşılaşması sonrası Türkiye'nin Dünya Kupası play off rakibi milyonların gündemine geldi. FIFA 2022 Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nin son maçına çıkan A Milli Takım, kader maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası için play-off biletini kaptı.

A MİLLİ TAKIMIN PLAY OFF RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle birlikte grupta ikinci sıraya yerleşen Milliler, mart ayında oynanacak play-off maçlarına hazırlanacak.

Hollanda, 21 puanla grup lideri olurken, milliler averaj farkıyla ikinci sıraya yerleşti. Norveç ise 19 puanda kalarak grubu üçüncü tamamladı.

Karadağ karşısında karşılaşmaya tutuk başlayan A Milli Takımımız, Beqiraj'ın 3. dakikada bulduğu golle 1-0 geriye düştü.

Golden sonra hızlıca toparlanan milliler, üst üste pozisyonlara girmeye başladı ve 22. dakikada son maçların parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünün ardından oyunun kontrolünü elinde bulunduran ay-yıldızlılar, birçok pozisyona girse de 60. dakikaya kadar gol gelmedi.

İkinci yarıda oyuna giren Orkun Kökçü, 60. dakikada uzaklardan çektiği şutla milli takımımızı 2-1 öne geçirdi ve Dünya Kupası için play-off biletini almayı başardık.

MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

26 Kasım'da yapılacak kura çekiminde, 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım seri başı olamadığı için playoff yarı finali maçını deplasmanda yapacak. 3 grupta yarı finalde kazananlar finale çıkacak. Finalin hangi ülkede oynanacağı ayrı bir kurayla berlirlenecek.

MAÇ SONUCU | KARADAĞ 1-2 TÜRKİYE

3' Fatos Beqiraj

22' Kerem Aktürkoğlu

60' Orkun Kökçü

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
SON DAKİKA: Milyonlarca memur ve emekli zammı belli oluyor! 2022 Ocak en düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Galatasaraylı Feghouli'den Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil için flaş sözler! "Nefret ettim..."
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Son dakika haberi: Fransızlar Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdu! 'Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA