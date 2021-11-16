BEŞİKTAŞ TALİSCA'NIN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

27 yaşındaki 10 numaranın tekrar Beşiktaş'a gelmesi için durumu takip eden yönetim için önlerinde oyuncuyla ilgili iki koşul daha var: Teknik heyetin transferine onay vermesi ve 8 milyon Euro'luk maaşında ciddi bir indirime gitmesi.