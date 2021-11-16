Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti! Anderson Talisca için transfer açıklaması...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:27 Son Güncelleme: 16.11.2021 12:54

Son dakika Beşiktaş haberleri: Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti! Anderson Talisca için transfer açıklaması...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Türkiye’ye geleceği iddia edilmişti! Anderson Talisca için transfer açıklaması...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Talisca hakkında son dönemlerde ortaya çıkan transfer iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anıldığı iddia edilen Talisca’nın takımda mutsuz olduğu ve bu sebepten dolayı kendisine yeni kulüp bulmak istediği ifade edilmişti. Ortaya atılan bu iddiaların ardından kulübün Al-Nassr tarafından açıklama yapıldı. İşte transfer iddialarına yönelik yapılan açıklamalar…

Beşiktaş'ta 2017-17 ve 2017-18 dönemlerinde forma giyen Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Talisca'nın takımda mutsuz olduğu ve ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Brezilyalı yıldız için temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.

Anderson Talisca sessizliğini korurken kulübü Al-Nassr tarafından Türkiye'ye transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

AL NASSR YÖNETİCİSİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Al-Nassr kulübünden bir yetkili, Arapça yayın yapan bir siteye Talisca'nın transferiyle ilgili iddialara açıklık getirdi.

Yetkili, "Talisca'nın Türkiye'ye transferiyle ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu tarz haberler bazen fazla abartılıyor. Transfer söz konusu değil." Açıklamasını yaptı.

TALİSCA NE KADAR KAZANIYOR?

Haberde Talisca'nın yıllık kazancıyla ilgili bilgiler de yer alıyor. Brezilyalı yıldızın yıllık kazancının 8 milyon Euro olduğu ve Türk takımlarının bu rakamı karşılayamayacağı ifade edildi.

"TALİSCA BREZİLYA'YA DÖNECEK"

Al-Nassr yetkilisi tarafından yapılan açıklamalardan önce Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, geçtiğimiz günllerde yaptığı açıklamalarda Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da mutsuz olduğunu ve ülkesi Brezilya'ya dönmek istediğini yazdı.

Bu açıklamaları da yalanlayan Al-Nassr yetkilisi böyle bir şeyin olmadığını ifade ederek bu iddiayı yalanladı.

Talisca, Al-Nassr formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ TALİSCA'NIN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

27 yaşındaki 10 numaranın tekrar Beşiktaş'a gelmesi için durumu takip eden yönetim için önlerinde oyuncuyla ilgili iki koşul daha var: Teknik heyetin transferine onay vermesi ve 8 milyon Euro'luk maaşında ciddi bir indirime gitmesi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti! Anderson Talisca için transfer açıklaması...
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