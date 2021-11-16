Unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı! MEB Unvan değişikliği yoluyla atama başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Unvan değişikliği atama sonuçları MEB tarafından 16 Kasım Salı günü ilan edildi. İlgili kadrolara başvurusunu yapan adaylar sonuçları sorgulama ekranına yoğunlaştı. MEB Unvan değişikliği yoluyla atama başvuruları 01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular, 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 17:00'a kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki elektronik başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurması suretiyle yapıldı. İşte 2021 MEB Unvan değişikliği yoluyla atama başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
Merkez ve taşra teşkilatı personelinin unvan değişikliği atama sonuçları yayımlandı.
ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
1- Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacak.
2- Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacak.
3- MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacak.
4- Onaylanan başvuruların çıktısı, onaylama işlemini yapan birimlerce muhafaza edilecek.
5- Elektronik Atama Başvuru Formunda yer alan "Diploma Notu" bölümüne; merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerince, taşra teşkilatında ise kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince giriş yapılacaktır. Bu alana, adaylarca ibraz edilen mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki notunun "100"lük sisteme göre girişi yapılacak; mezuniyet notu "100"lük sistemin dışında olanların girişleri ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak "100"lük sisteme göre eşdeğerliliği alındıktan sonra yapılacak.
DİĞER HUSUSLAR
1- Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.
3. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler, soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği il'e, il içinde değiştirilenler ise soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği ilçeye, aradan dört yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.
ATAMA
1- Bu Kılavuzda belirtilen kadrolar için yapılan sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlardan atama şartlarını taşıyanlar, ilan edilen kadrolara atanmak üzere tercihte bulunabilecektir. Atamalar, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılacaktır.
Puanların eşitliği hâlinde atanacak aday sırasıyla; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle belirlenecektir.
2- Atama sonuçları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.