Unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı! MEB Unvan değişikliği yoluyla atama başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

MEB DUYURDU! UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YOLUYLA ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Merkez ve taşra teşkilatı personelinin unvan değişikliği atama sonuçları yayımlandı.

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MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ İLE İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacak.

2- Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacak.

3- MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacak.

4- Onaylanan başvuruların çıktısı, onaylama işlemini yapan birimlerce muhafaza edilecek.

5- Elektronik Atama Başvuru Formunda yer alan "Diploma Notu" bölümüne; merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerince, taşra teşkilatında ise kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince giriş yapılacaktır. Bu alana, adaylarca ibraz edilen mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki notunun "100"lük sisteme göre girişi yapılacak; mezuniyet notu "100"lük sistemin dışında olanların girişleri ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak "100"lük sisteme göre eşdeğerliliği alındıktan sonra yapılacak.

DİĞER HUSUSLAR

1- Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.

3. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler, soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği il'e, il içinde değiştirilenler ise soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği ilçeye, aradan dört yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.