Xavi durmuyor: Salah’ı getirin!

BARCELONA'NIN başına geçtikten sonra hemen çalışmalarına başlayan Xavi Hernandez, eski takım arkadaşı olan 38 yaşındaki Dani Alves'i ikna ederek kadroya katmıştı. Xavi, ikinci hamlesini de dünyaca ünlü bir yıldızı Katalan ekibine kazandırmak için yaptı. El Nacional'ın haberine göre 41 yaşındaki teknikadam, Liverpool'un Mısırlı süper yıldızıMohamed Salah'ı ne pahasına olursa olsunistiyor. Bu paha kısmı önemli çünkü 2023'e kadar sözleşmesi olan Salah'ın bugünkü değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.
LİVERPOOL TUTMAK İSTİYOR
İngiliz basını da Liverpool'un Salah'a yeni sözleşme teklifi edeceğini yazdı. Daily Mail'in haberine göre bu yeni sözleşmeyle Salah, en çok kazanan futbolcu olacak.