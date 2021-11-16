Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Xavi durmuyor: Salah’ı getirin!
Giriş Tarihi: 16.11.2021

Xavi durmuyor: Salah’ı getirin!

Xavi durmuyor: Salah’ı getirin!
BARCELONA'NIN başına geçtikten sonra hemen çalışmalarına başlayan Xavi Hernandez, eski takım arkadaşı olan 38 yaşındaki Dani Alves'i ikna ederek kadroya katmıştı. Xavi, ikinci hamlesini de dünyaca ünlü bir yıldızı Katalan ekibine kazandırmak için yaptı. El Nacional'ın haberine göre 41 yaşındaki teknik adam, Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı Mohamed Salah'ı ne pahasına olursa olsun istiyor. Bu paha kısmı önemli çünkü 2023'e kadar sözleşmesi olan Salah'ın bugünkü değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.

LİVERPOOL TUTMAK İSTİYOR
İngiliz basını da Liverpool'un Salah'a yeni sözleşme teklifi edeceğini yazdı. Daily Mail'in haberine göre bu yeni sözleşmeyle Salah, en çok kazanan futbolcu olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri: 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı! Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Xavi durmuyor: Salah’ı getirin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA