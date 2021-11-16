Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yemek Sepeti'nden son dakika açıklaması: Yemeksepeti hacklendi mi, ne oldu? Yeniden hacklendi iddiası milyonların gündeminde!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:16 Son Güncelleme: 16.11.2021 08:17

Yemek Sepeti'nden son dakika açıklaması: Yemeksepeti hacklendi mi, ne oldu? Yeniden hacklendi iddiası milyonların gündeminde!

Yemek Sepeti’nden son dakika açıklaması: Yemeksepeti hacklendi mi, ne oldu? Yeniden hacklendi iddiası milyonların gündeminde!

Türkiye’nin online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti hacklendi iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 15 Kasım akşam saatlerinde milyonlarca müşterisi tarafından Yemeksepeti hacklendi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Daha öncede yaşanan hacklenme olayına karşı araştırmalar bu yönde hız kazandı. Peki Yemeksepeti hacklendi mi? Yemek Sepeti yeniden hacklendi mi? İşte konuya dair açıklama!

Yemeksepeti hacklendi iddiaları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. En son sekiz ay öncesinde hacklenen online yemek sipariş sitesi ile ilgili olarak Yemeksepeti yeniden mi hacklendi, açıklama geldi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." demişti. Peki Yemeksepeti hacklendi mi? İşte yapılan en son açıklama...

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yemeksepeti yeniden hacklendi iddiaları sosyal medyada dolaşırken konuya dair ilgili kurumdan açıklama geldi.

Yemeksepeti Mart ayında hacklenmişti veriler yeniden sızdırıldı iddiası sosyal medyada yer aldı.

Yemeksepeti hack iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı

YEMEK SEPETİ HACKLENDİ İDDİASI!

Kasım ayında CEO değişikliğine giden Yemeksepeti, Nevzat Aydın'dan sonra Mert Baki ile yola devam etme kararı alındığını açıklamıştı...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri: 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı! Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021:
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemek Sepeti'nden son dakika açıklaması: Yemeksepeti hacklendi mi, ne oldu? Yeniden hacklendi iddiası milyonların gündeminde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA