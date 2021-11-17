Acele etme Omar!

Geçirdiği operasyonlar sonrası sağ gözü yeniden görmeye başlayan Omar Elabdellaoui, ocak ayında oynamaya başlayacağını açıklasa da yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, aceleci davranmayacak
Lisansı askıda olan 29 yaşındaki futbolcunun durumu yakından gözlenecek
2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, önceki gece müjdeli haberi verdi. Kök hücre ve kornea naklioperasyonları başarılı sonuçlar verenve sağ gözü tekrar görmeye başlayan 29yaşındaki savunmacı, ocak ayında sahalaradöneceğini açıkladı. Ancak yeni yıldan itibaren Florya'da takımla çalışmalara başlayacak olan tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp henüz karar vermedi.
ALTERNATİFİ HAZIR
Lisansı askıda olan Norveçli sağ bekin durumu yakından gözlenecek. Omar'ın sahalara dönüş sürecinde acele edilmeyecek. Teknikdirektör Fatih Terim'in de önce oyuncusunundurumunu takip etmeyi istediği öğrenildi. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'ın elinde iki sağ bek (Sacha Boey ve De- Andre Yedlin) bulunuyor. Son olarak milliarada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçındasavunmanın sağında Oğulcan Çağlayan'ıdeneyen Terim'in, performansındanmemnun kaldığı öğrencisini de bu bölgedekullanmayı planladığı ifade edildi.
KULÜPTEN MESAJ VAR: TRANSFER YAPMAK YASAK G.SARAY Kulübü dün bir açıklama yayınlayarak F.Bahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilmesinin mümkün olmayacağını duyurdu. Yönetim, karaborsa satışın önüne geçebilmek adına bu kararı aldığını bildirdi.
TERİM BİR BABA GİBİ DESTEK VERDİ
aşadığı olay sonrası en büyük desteği teknik direktör Fatih Terim'den gördüğünü söyleyen Omar Elabdellaoui, "Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba figürü gibi oldu ve her zaman yanımdaydı" diyerek hocasına teşekkür etti.
BİLETLER TÜKENDİ DERBİ KAPALI GİŞE
NEF Stadı'nda pazar günü yüzde yüz kapasiteyle 52 bin kişiye oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri önceki gün satışa sunuldu. Geçen sezon kombine kartı olanlara ve GS Bonus Kart ile GS Mobile kullananlara pazartesi günü öncelik tanındı ve ilk 24 saatte 30 bin bilet satıldı. Dün de genel satışına başlanan dev mücadelenin biletleri dakikalar için tükendi.
MORUTAN İDMANA ÇIKMADI ROMANYA Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Morutan, İstanbul'a döndü ancak takıma katılamadı. G.Saray'ın dünkü idmanında yer almayan futbolcunun durumu, yapılacak kontrollerden sonra netleşecek. Romanya Milli Takımı'ndan dönen Cicaldau ise antrenmana çıktı.