Son dakika altın fiyatları gelişmeleri gün içerisinde anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Adeta her gün rekor tazelemeye devam eden yatırım aracı bugün sabah saatlerinde gelen veriler ışığında gram fiyatı 653, çeyrek fiyatı 1041 TL ile güne başladı. Hal böyleyken anlık fiyat takibi yapmak isteyen vatandaşlar "18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi düşecek mi?" sorularını gündeme taşıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar...

18 KASIM CANLI – ANLIK ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta son 6 aydaki en hızlı yükselişini kaydetmişti. Milyonların gündemindeki bu yatırım aracı tüm zamanların en yüksek rakamını görmeye devam ediyor. A Para canlı takip sayfası aracılığıyla, anlık altın fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olabilir, yatırımınızı bu bilgiler doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.