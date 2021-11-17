AÖF sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı yapılacak? AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında son açıklama

AÖF sınav giriş yerleri ve sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Binlerce öğrencinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınavları için araştırmaları sürerken, fakülteden bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusu kadar, sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak konusu da merak ediliyor. Pandemi dolayısıyla belirsizliğe düşen bu konuyla ilgili açıklamalar ve AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında son açıklama haberimizde.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.