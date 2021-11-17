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Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:16

AÖF sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı yapılacak? AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında son açıklama

AÖF sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı yapılacak? AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında son açıklama

AÖF sınav yerleri ve sınav tarihi için fakülteden yapılacak açıklama bekleniyor. Binlerce öğrencinin yükseköğrenimini açıktan tamamladığı AÖF sınavları hakkında araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, “AÖF sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?” diye araştırıyor. 2021-2022 güz dönemi sınavları için, AÖF sınav tarihi ve sınav yerleri hakkında son açıklama haberimizde.

AÖF sınav giriş yerleri ve sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Binlerce öğrencinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınavları için araştırmaları sürerken, fakülteden bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusu kadar, sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak konusu da merak ediliyor. Pandemi dolayısıyla belirsizliğe düşen bu konuyla ilgili açıklamalar ve AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında son açıklama haberimizde.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav şekli hakkında net bilgi için kurumdan yapılacak açıklama bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021-2022

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. Yaz Okulu Sınavı ise 06 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

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AÖF sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı yapılacak? AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında son açıklama
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