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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Aslantepe’de seri bozma hedefi

MEHMET ÖZCAN
Aslantepe’de seri bozma hedefi

Nef Stadyumu’nda oynanan son dört derbiyi berabere bitiren Galatasaray ve Fenerbahçe, zafere ulaşan taraf olmak için pazar günü sahaya çıkacak

Zirvenin uzağında kalan ve Nef Stadyumu'nda pazar günü kozlarını paylaşacak olan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik derbide olumsuz serilerini bitirmeye çalışacak. Ocak 2011'de açılan Aslantepe'de bugüne kadar oynanan 12 derbinin 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, taraflar 5 kez yenişemedi. İki takım arasında Aslantepe'deki son 4 derbi berabere bitti. Kadıköy'de iki senedir kazanan Galatasaray, iç sahada ise geçen 6 sezonda Fenerbahçe'yi yenemedi. Sarı-lacivertliler ise 23 Nisan 2017'den beri oynadığı 8 derbide sarı-kırmızılıları mağlup edemedi.

SON GALİBİYET WESLEY SNEİJDER'DEN
Aslantepe'de en son 18 Ekim 2014'te Wesley Sneijder'in golleriyle gülen Galatasaray, pazar akşamı 52 bin taraftarına Fenerbahçe galibiyeti armağan etme peşinde. 4 buçuk yıldır Galatasaray'a üstünlük kuramayan Fenerbahçe de Ali Koç'a başkan olarak ilk derbi zaferini tattırmaya çalışacak.

DERBİYE DOĞRU
G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim ile F.Bahçe'nin çalıştırıcısı Vitor Pereira ilk kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ligin en fazla direk döven takımı (7) olurken, G.Saray'ın bu değerde rakamı 2'de kaldı.
Ligin en çok korner kullanan ekibi (6.8) olan Galatasaray, köşe vuruşlarından gol bulamadı.
Fenerbahçe'de 7 golle skor yükünü çeken Enner Valencia derbide sakatlığından dolayı olmayacak.

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Aslantepe’de seri bozma hedefi
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