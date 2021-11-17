Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bakasetas için risk yok!
Giriş Tarihi: 17.11.2021

Bakasetas için risk yok!

Bakasetas için risk yok!

Yunan yıldız, G.Antep FK maçında dinlendirilecek, F.Karagümrük karşısında ise forma şansı verilecek

YUNANİSTAN Milli Takımı sağlık ekibi ve Trabzonspor sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Bakasetas'ın, Gaziantep FK maçında riske edilmemesi kararı verildi. Beşiktaş karşılaşmasının 27. dakikasında sakatlık yaşayan ve sağ dizinde ödem tespit edilen yıldız on numaranın tedavi sürecine milli takımda devam edildi. Bu sezon ligde 7 gol ve 3 asist katkısı sağlayan 28 yaşındaki oyuncunun dinlendirilmesi ve Karagümrük maçında şans verilmesi kararı alındı.

KOMBİNE SATIŞINDA 15 BİNE ULAŞILDI
STATLARDA tam kapasite izni çıkması ile birlikte Trabzonspor, 2 Kasım'da kombine satışlarını başlatmıştı. Şu ana kadar 15 bin kombine bilet satılırken yönetim ise sayıyı az buldu. Şampiyonluğa koşan takıma destek adına tribünlerin dolmasını bekleyen yönetim, milli ara dönüşü Gaziantep FK maçını dolu tribünler önünde oynamak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı... İşte muhtemel rakipler
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Türkiye Puan Durumu Son Durum: 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu! Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar, Kaçıncı Sırada?
SON DAKİKA: Milyonlarca memur ve emekli zammı belli oluyor! 2022 Ocak en düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Son dakika: Ümit Karan'dan yıllar sonra Burak Yılmaz ve Fatih Terim itirafı! "Her maç kavga ederdik, Fenerbahçe maçından sonra..."
Şerif Kunt 72 yaşında yeni takımına imza attı!
Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri sona erdi! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021:
Rusya duyurdu! Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar durdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakasetas için risk yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA