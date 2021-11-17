Bakasetas için risk yok!

Yunan yıldız, G.Antep FK maçında dinlendirilecek, F.Karagümrük karşısında ise forma şansı verilecek
YUNANİSTAN Milli Takımı sağlık ekibi ve Trabzonspor sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Bakasetas'ın, Gaziantep FK maçında riske edilmemesi kararı verildi. Beşiktaş karşılaşmasının 27. dakikasında sakatlık yaşayan ve sağ dizinde ödem tespit edilen yıldız on numaranın tedavi sürecine milli takımda devam edildi. Bu sezon ligde 7 gol ve 3 asist katkısı sağlayan 28 yaşındaki oyuncunun dinlendirilmesi ve Karagümrük maçında şans verilmesi kararı alındı.
KOMBİNE SATIŞINDA 15 BİNE ULAŞILDI
STATLARDA tam kapasite izni çıkması ile birlikte Trabzonspor, 2 Kasım'da kombine satışlarını başlatmıştı. Şu ana kadar 15 bin kombine bilet satılırken yönetim ise sayıyı az buldu. Şampiyonluğa koşan takıma destek adına tribünlerin dolmasını bekleyen yönetim, milli ara dönüşü Gaziantep FK maçını dolu tribünler önünde oynamak istiyor.