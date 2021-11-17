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Giriş Tarihi: 17.11.2021 21:29

Beşiktaş'ın mali genel kurulu 25 Aralık'ta yapılacak

AA
Beşiktaş’ın mali genel kurulu 25 Aralık’ta yapılacak

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurulu, 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kulüp açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle düzenlenemeyen 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 18 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 25 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki düzenlenecek toplantıda, 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının idari ve mali bakımdan ibrası, ayrı ayrı oya sunulacak.

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Beşiktaş'ın mali genel kurulu 25 Aralık'ta yapılacak
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