Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, 45. dakikada Alistair Johnston'ın kaleci Ochoa'dan dönen sert şutunu tamamladı ve takımını devreye 1-0 önde götürdü.
Larin, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise bu kez Stephen Eustaquio'nun ortasına ayak koyarak durumu 2-0'a getirmeyi başardı.
Maçta başka gol olmayınca Kanada sahasındaki kritik mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Kanada puanını 16'ya yükselterek liderliğe yükselirken, Meksika ise 14 puanda kaldı.
RONALDO, MESSI VE LEWANDOWSKI'Yİ GERİDE BIRAKTI
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, 2021 yılında milli takımda forma giydiği 13 maçta 14 gol attı.
26 yaşındaki yıldız isim, Cristiano Ronaldo, Messi ve Lewandowski gibi isimleri geride bırakmayı başardı.