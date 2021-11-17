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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:48 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:55

Beşiktaşlı Cyle Larin, Kanada'yı zafere taşıdı! Ronaldo ve Messi'yi geçti

SABAH.COM.TR SPOR
Beşiktaşlı Cyle Larin, Kanada’yı zafere taşıdı! Ronaldo ve Messi’yi geçti

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, 2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada'nın Meksika'yı 2-1 yendiği maça attığı 2 golle damga vurdu. 2021 yılında milli takımdaki 14. golünü atan 26 yaşındaki isim, Cristiano Ronaldo, Messi ve Lewandowski gibi isimleri geride bıraktı.

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada ile Meksika karşılaştı.

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, 45. dakikada Alistair Johnston'ın kaleci Ochoa'dan dönen sert şutunu tamamladı ve takımını devreye 1-0 önde götürdü.

Larin, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise bu kez Stephen Eustaquio'nun ortasına ayak koyarak durumu 2-0'a getirmeyi başardı.

Meksika'nın gol çabaları 90'da sonuç verdi ve Hector Herrera attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Kanada sahasındaki kritik mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Kanada puanını 16'ya yükselterek liderliğe yükselirken, Meksika ise 14 puanda kaldı.

RONALDO, MESSI VE LEWANDOWSKI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, 2021 yılında milli takımda forma giydiği 13 maçta 14 gol attı.

26 yaşındaki yıldız isim, Cristiano Ronaldo, Messi ve Lewandowski gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

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Beşiktaşlı Cyle Larin, Kanada'yı zafere taşıdı! Ronaldo ve Messi'yi geçti
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