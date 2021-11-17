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Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:16 Son Güncelleme: 17.11.2021 13:37

Beşiktaş'ta Batshuayi ve N'Sakala, Alanyaspor maçında yok

DHA
Beşiktaş’ta Batshuayi ve N’Sakala, Alanyaspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki önemli gelişme yaşandı. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin Alanya maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi. Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğenen N'Sakala da kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için maç kadrosunda olmayacak.

Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.

Beşiktaş'taki bir diğer gelişme ise Fabrice N'Sakala konusunda yaşandı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N'Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

BEŞİKTAŞ'TAN BATSHUAYİ AÇIKLAMASI

Beşiktaş: Futbolcumuz Michy Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde "Akut Tonsillit" tanısı konmuştur.

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Beşiktaş'ta Batshuayi ve N'Sakala, Alanyaspor maçında yok
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