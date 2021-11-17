Beşiktaş’ta Batshuayi ve N’Sakala, Alanyaspor maçında yok

Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.