Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’a çifte müjde

Sezonun ilk haftasından bu yana sakatlıklar, hastalıklar ve karantinalar sebebiyle tam kadro olmakta zorlanan siyah-beyazlılar özellikle Şampiyonlar Ligi sürecinde ağır yara alarak takımın yarısından çoğunu sakatlığa kurban vermişti. 15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan B.Dortmund maçı sonrasında acı reçeteyi yutan siyah-beyazlılar, o tarihten itibaren oynadığı 8 Süper Lig maçına da eksiklerle çıkmıştı. Bir ara 14 futbolcusunun da aynı dönemde çeşitli sakatlıklar yaşadığı Kartal, sonunda toparlandı.

EN SON GAZİANTEP FK MAÇINDA EKSİK YOKTU

Milli arayı rehabilitasyon dönemi olarak geçiren Beşiktaş'ta, N'Koudou'nun kendini toparlaması ve son olarak Michy Batshuayi'nin de Alanyaspor maçı için müjde vermesi üzerine takımda sakatlık ortadan kalktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, milli takımlardaki oyuncularını yakından takip ederken, Alanyaspor karşılaşmasına uzun bir aranın ardından tam kadro ile gidilecek. Beşiktaş, bu sezon sadece ligin ikinci haftasında oynanan Gaziantep FK maçına eksiksiz çıkmıştı.

LİGDE KALE ERSİN'E EMANET

KARTAL bu sezon sık sık yapılan zorunlu ya da istemli rotasyonların takıma herhangi bir şekilde olumlu yansıması olmamıştı. Beşiktaş'ta kaleciler arasında Ersin ve Mert'in de bazı maçlarda dönüşümlü kullanılması sonuçları değiştirmemiş, üst üste mağlubiyetler gelmişti. Sergen Yalçın'ın kalede bundan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediği ve 1 numara olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği ifade edildi. 20 yaşındaki file bekçisinin ardında bekleyecek olan Mert Günok'un ise ihtiyaç durumunda oynayacağı, Türkiye Kupası mücadelelerinde sahada yer almasının beklendiği kaydedildi.

KARTAL KAYRA ÜMRANİYE'DE PARLİYOR

Sezon başında 10 futbolcusunu kiralık gönderen Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin gözdesi Kartal Kayra Yılmaz oldu. Orta sahaya yapılacak transfer sonrası süre sıkıntısı yaşayıp gelişimi yavaşlayacağından Ümraniyespor'a kiralanan genç futbolcu, TFF 1. Lig'de takımıyla çok iyi sonuçların altına imza atıyor. 11 resmi maçta 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcunun gelişimi teknik heyeti de mutlu ediyor. Yönetim ile Yalçın'ın Kayra ile ilgili yaptığı görüşmede, gelecek sezon kadronun planları içerisinde yer alacağı ve Ersin ile Rıdvan gibi büyük bir sıçrama yapmasının beklendiği kaydedildi.