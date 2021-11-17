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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Bir ihtimal daha var!

VOLKAN DEMİR
Bir ihtimal daha var!

Sambacı bireysel idmanlara başladı. Derbide 11 oynaması zor ancak kulübede olarak 2. yarıda takıma destek vermek için yoğun çaba harcıyor

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde günün en sevindirici haberi, Luiz Gustavo'nun bireysel çalışmalara start vermesiydi. Tecrübeli ön libero saha çalışmalarıyla sakatlık sonrası kontrollü antrenmanlara başlayarak derbi öncesi teknik heyeti mutlu etti.

11 OYNATILMASI BÜYÜK RİSK
Buna rağmen Pereira ve kurmayları, maça Gustavo ile başlamanın hem takım hem kendisi için riskli olduğu görüşünde. Her şey yolunda giderse 34 yaşındaki Brezilyalı, G.Saray maçında kulübede olup oyuna sonradan girebilecek. Bu da teknik heyetin alternatiflerini artırmış olacak.

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