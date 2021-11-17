Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükseliş eğiliminde bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler veya yatırım yapmayı düşünenler altın düşer mi yükselir mi soruları ile birlikte canlı altın fiyatları araştırmasını gerçekleştiriyor. 17 Kasım Çarşamba bugün 22 ayar bilezik 565 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin liradan işlem görmektedir.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (17 KASIM)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 17 Kasım 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.