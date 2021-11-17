Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? (17 Kasım)
Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:03

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? (17 Kasım)

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Kasım

Altın fiyatları, sabah saatlerinden itibaren hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürürken ‘altın düşer mi, yükselir mi’ soruları ile birlikte güncel ve canlı altın fiyatları araştırması sürüyor. Altının gram fiyatı 631 liradan işlem görürken, cumhuriyet altını ise 4 bin liranın üzerinde bulunuyor. Bu noktada gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL sorusu yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükseliş eğiliminde bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler veya yatırım yapmayı düşünenler altın düşer mi yükselir mi soruları ile birlikte canlı altın fiyatları araştırmasını gerçekleştiriyor. 17 Kasım Çarşamba bugün 22 ayar bilezik 565 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin liradan işlem görmektedir.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (17 KASIM)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 17 Kasım 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 565,19

SATIŞ: 587,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.166,00

SATIŞ: 4.214,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.143,00

SATIŞ: 4.206,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.004,32

SATIŞ: 4.084,67

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.999,00

SATIŞ: 2.049,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 999,00

SATIŞ: 1.025,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 626,59

SATIŞ: 626,70

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? (17 Kasım)
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