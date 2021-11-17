Erce Kardeşler’den Uğurcan Çakır sözler!

Trabzonspor'da bu hafta ligde Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basınla buluştu.
"TAKIMDA AİLE ORTAMI OLUŞTU"
"Takımımızda çok güzel bir ortam var. Uğurcan'ın kurtarması demek benim kurtarmam demek. Cornelius'un gol atması benim atmam demek. Burada bir aile ortamı oluştu. Milli Takım'a gidenler oluyor. Abdüş'ü özlüyoruz, Uğurcan'ı özlüyoruz."
"Milli Takım'ın başarısı her şeyden önemli. Benim için Türkiye hassas bir konu. Arkadaşlarımız oynayınca tabii ki mutlu oluyoruz, Trabzonspor'u temsil ediyorlar ama kim oynarsa oynasın öncelik Milli Takım'ın başarısıdır."
"Burada milli takımda benim gözümde kulüp bazında bir şey yoktur. Orası milli takımdır. 80 milyon temsil edilir. 11 kişi oynuyor, 10 arkadaşımız da var. Kendi arkadaşlarımızın oynaması ve onlar oynarken kazanması bizim için gurur verici bir durum. Abdülkadir Ömür uzun süre aradan sonra ilk defa oynadı. Berat yeni gitti ama oynamaya başladı. Onlar oynadığında biz çok daha mutlu oluyoruz. Arkadaşlarımız sevdiğimiz insanlar. Onlarla gururlanıyoruz. Onlar bizi temsil ediyor, Trabzonspor'u temsil ediyor. Ama dediğim gibi ben biraz da o şekilde bakmıyorum. Önemli olan milli takımın başarısı. Hangi takımdan, 2. lig, 3. lig amatör kim oynarsa milli takımın başarısı. ben isimlere veya kulüplere takılmıyorum. Benim için Türkiye hassas bir konu. Bence herkes o şekilde bakmalı. Ama dediğim gibi onlar oynadığı zaman ekstra tabiki mutlu oluyoruz."
"BEŞİKTAŞ MAÇI BİZİM İÇİN NORMAL MAÇTI"
"Bunu fısıltı olarak aramızda konuşuyoruz. Beşiktaş maçı bizim için normal maçtı. Son dakika golü olması bizi ekstra mutlu etti. Son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun. Derbi olması da bizi ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle arada ki farkı korumak adına önemliydi. 2'li averaj açısından da… Geçen sene 2 golle 3 golle ligin sonucu tayin edildi. Deplasmanda oynamak daha keyifli oluyor. Karşınızda bir 11 var ve tribünde 30 bin 40 bin kişi kazanmak için size karşı elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması bizi mutlu etti. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz." dedi.