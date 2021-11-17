Erce Kardeşler’den Uğurcan Çakır sözler!

"Milli Takım'ın başarısı her şeyden önemli. Benim için Türkiye hassas bir konu. Arkadaşlarımız oynayınca tabii ki mutlu oluyoruz, Trabzonspor'u temsil ediyorlar ama kim oynarsa oynasın öncelik Milli Takım'ın başarısıdır."

"Burada milli takımda benim gözümde kulüp bazında bir şey yoktur. Orası milli takımdır. 80 milyon temsil edilir. 11 kişi oynuyor, 10 arkadaşımız da var. Kendi arkadaşlarımızın oynaması ve onlar oynarken kazanması bizim için gurur verici bir durum. Abdülkadir Ömür uzun süre aradan sonra ilk defa oynadı. Berat yeni gitti ama oynamaya başladı. Onlar oynadığında biz çok daha mutlu oluyoruz. Arkadaşlarımız sevdiğimiz insanlar. Onlarla gururlanıyoruz. Onlar bizi temsil ediyor, Trabzonspor'u temsil ediyor. Ama dediğim gibi ben biraz da o şekilde bakmıyorum. Önemli olan milli takımın başarısı. Hangi takımdan, 2. lig, 3. lig amatör kim oynarsa milli takımın başarısı. ben isimlere veya kulüplere takılmıyorum. Benim için Türkiye hassas bir konu. Bence herkes o şekilde bakmalı. Ama dediğim gibi onlar oynadığı zaman ekstra tabiki mutlu oluyoruz."