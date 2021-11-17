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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:51 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:03

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor! Derbi öncesi...

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor! Derbi öncesi...

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli takımda sakatlar dönüyor. Brezilyalı Luiz Gustavo, bireysel olarak idmanlara başladı. Gustavo'nun derbide 11 oynaması zor ancak kulübede yer alacak. Brezilyalı oyuncunun 2. yarıda takıma destek vermek için yoğun çaba harcanıyor.

Pazar günü oynanancak Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde günün en sevindirici haberi, Luiz Gustavo'dan geldi.

TEKNİK HEYET MUTLU

Gustavo, bireysel çalışmalara başladı. Tecrübeli ön libero saha çalışmalarıyla sakatlık sonrası kontrollü antrenmanlara başlayarak derbi öncesi teknik heyeti mutlu etti.

11 OYNATILMASI BÜYÜK RİSK

Buna rağmen Pereira ve kurmayları, maça Gustavo ile başlamanın hem takım hem kendisi için riskli olduğu görüşünde. Her şey yolunda giderse 34 yaşındaki Brezilyalı, G.Saray maçında kulübede olup oyuna sonradan girebilecek. Bu da teknik heyetin alternatiflerini artırmış olacak.

BERİSHA'DAN DERBİ SÖZLERİ

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisha, "Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.

ALTAY DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan son isim Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisinin hem tedavisini sürdürdüğü hem de fiziksel durumunu korumak için bu çalışmalara katıldığı bildirildi. Altay'ın dönüşüyle ilgili tarih belirtilmese de en az 2 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor! Derbi öncesi...
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