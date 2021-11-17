Fenerbahçe’de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor! Derbi öncesi...

Pazar günü oynanancak Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde günün en sevindirici haberi, Luiz Gustavo'dan geldi.
TEKNİK HEYET MUTLU
Gustavo, bireysel çalışmalara başladı. Tecrübeli ön libero saha çalışmalarıyla sakatlık sonrası kontrollü antrenmanlara başlayarak derbi öncesi teknik heyeti mutlu etti.
11 OYNATILMASI BÜYÜK RİSK
Buna rağmen Pereira ve kurmayları, maça Gustavo ile başlamanın hem takım hem kendisi için riskli olduğu görüşünde. Her şey yolunda giderse 34 yaşındaki Brezilyalı, G.Saray maçında kulübede olup oyuna sonradan girebilecek. Bu da teknik heyetin alternatiflerini artırmış olacak.
BERİSHA'DAN DERBİ SÖZLERİ
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisha, "Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.
ALTAY DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan son isim Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisinin hem tedavisini sürdürdüğü hem de fiziksel durumunu korumak için bu çalışmalara katıldığı bildirildi. Altay'ın dönüşüyle ilgili tarih belirtilmese de en az 2 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.