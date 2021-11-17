Galatasaraylı futbolcular milli arayı yoğun geçirdi

MUSLERA HEDEF TAHTASINDA

Galatasaray'da en eleştirilen dönemini yaşayan kaptan Fernando Muslera ise milli takımda da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönmüş olacak.

KİM NE KADAR OYNADI?

Milli takımda görev yapan Galatasaraylı oyuncuların aldığı süreler şu şekilde:

Christian Luyindama: 180 dakika

Fernando Muslera: 180 dakika

DeAndre Yedlin: 180 dakika

Kerem Aktürkoğlu: 169 dakika

Halil Dervişoğlu: 138 dakika

Sofiane Feghouli: 135 dakika

Alexandru Cicaldau: 104 dakika

Barış Alper Yılmaz: 102 dakika

Olimpiu Morutan: 96 dakika

Mostafa Mohamed: 46 dakika

Berkan Kutlu: 21 dakika

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