Hakan Çalhanoğlu’ndan rakiplere mesaj: Kim gelirse gelsin!

“Hocamız Kuntz beni istediğim pozisyonda, İnter’deki gibi oynatıyor. Kim gelirse gelsin, play-off’a çok iyi hazırlanmamız gerekiyor.”
A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, hangi rakip gelirse gelsin Katar'a gideceklerini söyledi. Maçın ardından Stefan Kuntz ile arasında geçen konuşmayı da paylaşan İnterli oyuncu, "Kuntz bana 'Maçın en iyisisin. Sen butakımın en önemli oyuncularındanbirisin, sakın dışarıdangelen yorumları takma' dedi. Ben de böyle şeyler olabilir, sorumluluğu alabiliriz, tecrübeli oyuncularız' dedim. Öyle birdiyaloğumuz geçti. Hoca beniistediğim pozisyonda, Inter'deoynadığım pozisyonda oynatıyor. Ön tarafı da gençler halledecek inşallah. Kerem, Abdüş, Halil... Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabiiki kazanmak içinhazırlanacağız."
Karadağ'a karşı seri sürüyor
A Milli Takımımız Karadağ'a karşı sahaya çıktığı 4 maçta da kaybetmedi. Balkan ekibine karşı daha önce oynanan 3 karşılaşmada Ay-Yıldızlılar 29 Mayıs 2016'da 1-0 kazanırken diğer iki mücadelede ise 2-2 berabere kalmıştı. Dün alınan galibiyetle birlikte Türkiye 4 maçta da yenilmedi ve rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü.
Dışarıdan en çok biz avladık A Milli Takımımız Orkun'la zafere giderken şutlarımız da korkulu rüya oldu. 2022 Dünya Kupası Eleme Grupları'nda 8 golümüzü ceza sahası dışından bulan Bizim Çocuklar'da 3 kez Hakan Çalhanoğlu, 2defa Burak Yılmaz ve birer kez de Ozan Tufan, Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü fileleri buldu. Türkiye bu istatistikte zirveyi İsrail ile paylaştı.
Tekniğini konuşturdu!
Oyuncularına çok güvediğini söyleyen ve 90 dakika boyunca kenarda çok heyecanlı olduğu görülen Stefan Kuntz, dışarı çıkan toplarda tekniğini konuşturdu!
500 Türk hiç durmadı
Türkiye ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımız da statta takımımıza destek oldu. Yaklaşık 500 Türk, 90 dakika boyunca tezahüratlarla oyunculara büyük moral verdi.
Protokolde büyük destek
Podgorica'daki karşılaşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu millilerimizi yalnız bırakmadı. Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF yöneticileri de karşılaşmayı birlikte takip etti.