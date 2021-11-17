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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:27

Hikmet Karaman: Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç

İHA
Hikmet Karaman: Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, bu hafta oynayacakları Göztepe maçının önemine dikkat çekerek, "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, son antrenmanda eksik çalıştı. Ameliyat olmak için İspanya'ya giden Bernard Mensah antrenmana katılmazken, sakatlığı henüz geçmeyen Uğur Demirok ile hafif ağrıları bulunan Gustavo Campanharo takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca milli takımlarda bulunan Mario Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir de çalışmada yer almadı.

HİKMET KARAMAN: KOLAY MAÇ YOK
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kolay maç yok ama bununla birlikte rakip analizlerde farklı faktörler ön plana çıkıyor. Göztepe evinde 6 karşılaşma oynamış. Bu karşılaşmaların 5'ini kaybetmiş. Deplasmanda da 6 karşılaşmanın 4'ünde puan almış. Bunların bir tanesi galibiyet 3 tanesi beraberlik. Yani iyi bir takım. İçeride zorluk çeken ama deplasmanlarda rahat oynayabilen bir takım. Biz de özellikle son haftaların hepsini ele alacak olursak yani deplasman, üst üste mağlubiyetimizin daha sonra iç sahada Karagümrük ve Fenerbahçe gibi çok önemli iki takımdan oyuncularımızın çıkarmış olduğu 4 puan ve şimdi evimizde 15 puanı 18 puan yapmamız ve bunun için bütün performansımızın hepsini vermemiz gereken, yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç. Burada yine taraftarlarımıza çok büyük bir görev düşüyor. Futbolcularımızın, şehrin takımı, şehrimizin takımı Kayserisporumuzun yanında olup, sonuna kadar takımla birlikte hem taraftarın hem takımın mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Göztepe maçına mevcut kadronun en iyisi ile çıkmayı planladıklarını söyleyen Karaman, "Bu maç bizim için çok önemli. 18 puan eşiğine geldiğiniz zaman sıçrama yapabileceğin çok fazla maç var ama bize sıçramayı yaptırması gereken maç bu. Burada da taraftarlarımızdan, sizlerden oyuncularımıza destek istiyorum. Alnımızın akıyla bu maçı bitirelim. 18 puanı görelim ondan sonrasına bakacağız. Mensah ameliyat olacak. Uğur yarın aramıza katılacak. Gustavo her geçen gün kendini toparlıyor. Elimizdeki mevcut kadronun en iyisini ortaya dökmeye çalışıyoruz. 3 Türk oynatma kuralına pür dikkat olmalıyız. Nihayetinde devre arasına kadar, elimizden geldiğince oyuncularımızı farklı pozisyonlarda da oynatarak bir sonraki karşımıza çıkabilecek hamleleri düşünüyoruz. Bazen yapıyorum ben bunu. Hazırlık karşılaşmasında da yaptım. Daha önceden de yaptık. Dolayısıyla, hedefimiz devre arasına kadar küme düşme potasına girmeden istediğimiz puana ulaşıp sonrada eksiklerimizi gidermek" diye konuştu.

KOLOVETSIOS: GÖZTEPE MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ
Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios ise Göztepe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Kayserispor'un defans futbolcularından Dimitrios Kolovetsios, Pazartesi günü Kayseri'de oynayacakları Göztepe maçını kazanıp ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Antrenman öncesinde açıklama yapan Kolovetsios, "İlk günden bugüne bakacak olursak daha iyi durumdayız. Fenerbahçe maçında alınan puan bizim için çok önemliydi. Şu andan itibaren Göztepe maçına bakıyoruz. Bu maça odaklandık. Bu hafta çok iyi çalışıp Göztepe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocanın isteklerini sahaya yansıtmak için çalışıyoruz" dedi.

Kolovetsios, kendi performansıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Takım için elimden gelenin en iyisini yapıp katkı sağlamak istiyorum. İlk başta işim tabiki savunma yapmak. Bunun üstüne ofansif olarak da gol ekleyebilirsem mutlu olurum" diye cevap verdi.

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Hikmet Karaman: Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç
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