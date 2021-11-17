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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:08 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:08

KPSS ne zaman yapılacak? Lisans, önlisans, ortaöğretim 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?

KPSS ne zaman yapılacak? Lisans, önlisans, ortaöğretim 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?

2022 KPSS sınav tarihleri binlerce memur adayının gündeminde yer alıyor. Memur ve öğretmen isteyen pek çok aday KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman yapılır gibi soruların yanıtını arıyor. Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tarihi ve başvuru tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulacak. Bu nedenle adaylar 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu sorusu kadar 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı sorusunun da yanıtını arıyor. İşte merak edilenlere ilişkin detaylar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve öğretmen olmak isteyen binlerce aday, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, 2022 KPSS ne zaman yapılacak gibi soruların yanıtını arıyor. 2021 yılının merkezi sınavları tamamlanırken, yeni yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri araştırılıyor. Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ÖSYM'nin güncel takvimi ile belli olacak. 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2022 KPSS takvimi henüz belli olmadı. Önümüzdeki haftalarda takvimin yayınlanması bekleniyor. takvim ÖSYM tarafından açıklandığında detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

2022 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav takvimi henüz belli olmadığından KPSS tarihleri de bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında lisans oturumunun temmuz ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Ön Lisans KPSS oturumunun da Ekim ayında düzenlenebileceği düşünülürken, ortaöğretim KPSS oturumunun da kasım ayında yapılacağı öngörülüyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tarihleri belli olmadığından başvuru sürecine ilişkin bilgiler de henüz yayınlanmadı. ÖSYM, 2022'de düzenlenecek tüm KPSS oturumlarına ait başvuru ve sınav tarihlerini ilan ettiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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KPSS ne zaman yapılacak? Lisans, önlisans, ortaöğretim 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?
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