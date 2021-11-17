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Giriş Tarihi: 18.11.2021 01:21

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Dün akşam ekrana gelen son bölüm heyecanlı anlarıyla dikkat çekerken dizinin fenomenleri Kuruluş Osman 72.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Son bölümde Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 72.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Aksiyon dolu sahneleriyle ilgi gören dizide bu hafta Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

KAYI OBASI'NA AĞIR DARBE

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video

OSMAN BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

OSMAN BEY FAİLLERİ BULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak?

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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?
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