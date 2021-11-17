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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:10 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:10

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!

5-10 Kasım 2021 tarihleri aralığında alınan burs ve kredi başvuru işlemlerinin tamamlanması ile birlikte gözler KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine sağlanan burs ve kredi imkanı için yapılan başvuru işlemleri sonrası milyonlarca aday “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için GSB’den son dakika açıklaması beklenirken yapılacak değerlendirmeler sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacak.

KYK burs sonuçları milyonlarca ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekleyen öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Öte yandan; geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları bekleniyor!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!
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