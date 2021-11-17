Manisalı marangozu kim öldürdü? Müge Anlı’daki Manisalı marangoz olayı nedir? Abdurrahman Aysu cinayeti son gelişme!

Müge Anlı'da gündeme damga vuran Manisalı marangoz cinayeti, programın takipçileri tarafından mercek altına alınıyor. Başı ve vücudu kesik halde farklı bölgelerde bulunan Abdurrahman Aysu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Pek çok kişiye uygunsuz fotoğraflar attığı öğrenilen Aysu'nun ölümüne ilişkin incelemeler sürerken, Müge Anlı'daki Manisalı marangoz olayı nedir sorusu yanıt arıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi cinayetin detaylarını araştırıyor. Manisalı marangozu kim öldürdü? Abdurrahman Aysu cinayeti son gelişme!

MANİSALI MARANGOZ OLAYI NEDİR?

Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu, 20 Mart 2016 tarihinde ailesiyle tartışıp ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Günlerce eve gelmeyen ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Abdurrahman Aysu'nun, kaybolduktan 13 gün sonra, 2 Nisan 2016 tarihinde cenazesine ulaşıldı. Öldürülüp dere yatağına atıldığı ortaya çıkan evli ve iki çocuk babası Abdurrahman Aysu'nun bedeni ve başı ayrı yerlerde bulundu.