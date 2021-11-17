YÖRÜKLERDEN AİLEYE DESTEK



Öte yandan bölgeye gelerek, acılı baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile görüşen Yörük-Türkmen Vakfı Mersin Şube Başkan Yardımcı ve Taşeli Yörükleri Derneği Başkan Yardımcısı ve avukat Şerife Arıcı Yıldız, "Olayı hem bir sosyal dayanışma hem de bir hukukçu sorumluluğuyla takip ediyoruz. Müslüme hepimizin yavrusuydu, bu dağların kızıydı. Acısı, hepimizin yüreğini çöktü. İlk günden bugüne bekleyişimiz; artık heyecanın ötesinde, endişeye dönüştü. Müslüme'nin bulunması için bu çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.



Soruşturma savcı ile görüştüğünü açıklayan Şerife Arıcı Yıldız, "Buraya gelmeden önce Gülnar Adliyesi'nde soruşturma savcısı ile görüştük. Soruşturmanın seyri hakkında bilgi aldık. Savcımız sağ olsun, hukukun sınırlarını zorlayarak gerçeği ortaya çıkarmak için soruşturmayı çok boyutlu olarak derinlemesine sürdürdüğünü bize izah etti. Burada oldukça geniş bir ekiple yürütülen çok samimi bir çaba var ama artık biraz yorgunluk, keder ve üzüntü var. Buna rağmen dualarımız Müslüme için. Dileriz ona beklediğimiz gibi kavuşuruz, korktuğumuz başına gelmemiştir. Hiçbir çocuğun, ailenin bunu yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu.