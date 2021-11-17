Oh be dünya varmış!

Sakatlıklar ve hastalıklardan dolayı çok sorun yaşayan Beşiktaş’ta milli arada N’Koudou ve Batshuayi toparlandı. Kara Kartal, uzun bir aradan sonra Alanyaspor deplasmanına tam kadroyla çıkma fırsatı bulacak
Sezonun ilk haftasından bu yana sakatlıklar, hastalıklar ve karantinalar sebebiyle tam kadro olmakta zorlanan siyah-beyazlılar özellikle Şampiyonlar Ligi sürecinde ağır yara alarak takımın yarısından çoğunu sakatlığa kurban vermişti. 15 Eylül'de ŞampiyonlarLigi'nde oynananB.Dortmund maçı sonrasındaacı reçeteyi yutansiyah-beyazlılar, o tarihtenitibaren oynadığı 8 Süper Ligmaçına da eksiklerle çıkmıştı. Bir ara 14 futbolcusunun da aynı dönemde çeşitli sakatlıklar yaşadığı Kartal, sonunda toparlandı.
EN SON GAZİANTEP FK MAÇINDA EKSİK YOKTU
Milli arayı rehabilitasyon dönemi olarak geçiren Beşiktaş'ta,N'Koudou'nun kendini toparlaması ve son olarak MichyBatshuayi'nin de Alanyaspor maçı için müjde vermesi üzerine takımda sakatlık ortadan kalktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, milli takımlardaki oyuncularını yakından takip ederken, Alanyaspor karşılaşmasınauzun bir aranın ardındantam kadro ile gidilecek. Beşiktaş, bu sezon sadece ligin ikinci haftasında oynanan Gaziantep FK maçına eksiksiz çıkmıştı.
LİGDE KALE ERSİN'E EMANET
KARTAL bu sezon sık sık yapılan zorunlu ya da istemli rotasyonların takıma herhangi bir şekilde olumlu yansıması olmamıştı. Beşiktaş'ta kaleciler arasında Ersin ve Mert'in de bazı maçlarda dönüşümlü kullanılması sonuçları değiştirmemiş, üst üste mağlubiyetler gelmişti. Sergen Yalçın'ınkalede bundan sonra herhangibir değişiklik yapmayıdüşünmediği ve 1numara olarak ErsinDestanoğlu'nu belirlediğiifade edildi. 20 yaşındaki file bekçisinin ardında bekleyecek olan Mert Günok'un ise ihtiyaç durumunda oynayacağı, Türkiye Kupası mücadelelerinde sahada yer almasının beklendiği kaydedildi.
KARTAL KAYRA ÜMRANİYE'DE PARLİYOR
SEZON başında 10 futbolcusunu kiralık gönderen Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin gözdesi Kartal Kayra Yılmaz oldu. Orta sahaya yapılacak transfer sonrası süre sıkıntısı yaşayıp gelişimi yavaşlayacağından Ümraniyespor'a kiralanan genç futbolcu, TFF 1. Lig'de takımıyla çok iyi sonuçların altına imza atıyor. 11 resmi maçta 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcunun gelişimi teknik heyeti de mutlu ediyor. Yönetim ile Yalçın'ın Kayra ile ilgili yaptığı görüşmede, gelecek sezon kadronun planları içerisinde yer alacağı ve Ersin ile Rıdvan gibi büyük bir sıçrama yapmasının beklendiği kaydedildi.