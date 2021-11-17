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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:24

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında birinci ve sıralama belli olacak. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu? İşte sıralama!

TOTAL, AB ve 20+ABC1 şeklinde ölçülen reyting sonuçları sıralaması güncel olarak yapılıyor. Bu kapsamda; 16 Kasım Salı günü televizyon ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı gibi diziler arasında sıralama belli olacak. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 KASIM 2021 SALI

16 Kasım 2021 Salı gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM 2021

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU

2 - YASAK ELMA

3 - ESRA EROL'DA

4 - ÜÇ KURUŞ

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU

2 - ÜÇ KURUŞ

3 - YASAK ELMA

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?
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