TOTAL, AB ve 20+ABC1 şeklinde ölçülen reyting sonuçları sıralaması güncel olarak yapılıyor. Bu kapsamda; 16 Kasım Salı günü televizyon ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Yalancı gibi diziler arasında sıralama belli olacak. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?
16 Kasım 2021 Salı gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM 2021
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU
2 - YASAK ELMA
3 - ESRA EROL'DA
4 - ÜÇ KURUŞ
5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU
2 - ÜÇ KURUŞ
3 - YASAK ELMA
4 - MASTERCHEF TÜRKİYE
5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER