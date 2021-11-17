Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 39.bölüm tamamı hemen izle Kanal D’de!

Kanal D ekranlarında Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ile karşımıza çıkıyor. Çarşamba akşamları dizinin yeni bölümleri yayınlanırken diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Sadakatsiz son bölüm tek parça izle araştırması yapıyor. Bu hafta Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ve Kanal D ile Sadakatsiz 39.son bölüm tam kesintisiz izle linki
Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.
Sadakatsiz 39. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum