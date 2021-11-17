Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 01:22 Son Güncelleme: 18.11.2021 01:23

SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...

SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal’i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son hafta maçında milli takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenerek Play-off'lara kaldı. Sahasında Norveç'i 2-0 yenen Hollanda ise grubu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazandı. Norveç maçı sonrası konuşan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, flaş bir itirafta bulundu.

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı. Milli takımın play-off hakkı kazandığı grupta Hollanda, Katar'da düzenlenecek turnuvaya direkt katılım elde etti. Milliler, geriye düştüğü Karadağ deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Türkiye'nin maçı kazanması durumunda Dünya Kupası'na direkt gitme ihtimali bulunuyordu. Ancak bunun için Norveç'in de son maçta Hollanda'yı deplasmanda yenmesi gerekiyordu.

Bu durumda Türkiye direkt gidecek, Norveç play-off hakkı elde edecek, Hollanda ise grubu üçüncü bitirecekti.

Ancak Hollanda evinde Norveç'i son bölümde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek sürprize izin vermedi.

Grubu lider bitiren Hollanda, Katar için yerini ayırtırken Türkiye ise 2. olarak play-off yolunu tuttu. Norveç ise 3. oldu.

"KESİNLİKLE EMEKLİ OLACAKTIM"

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Norveç maçından sonra yaptığı açıklamada kötü bir sonuç halinde kariyerini noktalama kararı verdiğini itiraf etti.

Van Gaal basın toplantısında, "Türkiye ile Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım" sözlerini kullandı.

"KAYBETSEYDİK BU BENİM SON GÖREVİM OLURDU"

Deneyimli teknik adam, "Artık kulüp değil, milli takım çalıştırmak istediğimi söylemiştim. Başka ülkelerden de teklifler vardı. Ancak kaybetseydik bu benim son görevim olurdu" şeklinde konuştu.

SAKATLANIP YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞTİ!

Van Gaal, yakın zamanda milli takım antrenmanına giderken bisikletten düşmüş ve yürüyemez hale gelmişti. Deneyimli teknik adam, sakatlığı nedeniyle Norveç maçını kulübede deği locadan takip etmişti.

Frank de Boer'un görevine son verildikten sonra Hollanda'da üçüncü Van Gaal dönemi başladı.

MİLLİ TAKIMDAKİ 3. DÖNEMİ!

70 yaşındaki teknik direktör daha önce 2000-01 ve 2012-14 yılları arasında da ülkesini çalıştırmıştı.

VAN GAAL GELDİ, BAŞARI GELDİ!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'nın başında 6 maça çıkan Van Gaal yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 maçını kazanan Hollanda, Norveç ve Karadağ ile berabere kaldı.

Van Gaal yönetiminde 14 puan toplayan Portakallar, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2018'E GİDEMEDİLER

Hollanda, 2018'de eleme grubunu üçüncü bitirmiş ve Rusya'daki Dünya Kupası'na gidememişti.

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