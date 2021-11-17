Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği başladı! 17 Kasım Çarşamba sabahı sarı metal alış ve satış rakamlarında yükseliş eğilimi sürerken bilindiği üzere hem hediye amaçlı hem de iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Bugün gram altın canlı rakamlara göre 621 TL bandında seyrederken yarım altın ise bin 979 TL üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.