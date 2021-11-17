Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 17 Kasım 2021 Çarşamba Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:09 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:09

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 17 Kasım 2021 Çarşamba Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 17 Kasım 2021 Çarşamba Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Uzun bir süredir hareketli grafiğe sahip olan sarı metal alış ve satış verileri bu noktada önem kazanırken 17 Kasım Çarşamba bugün 22 ayar bilezik 559 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 989 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika altın fiyatları verileri.

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği başladı! 17 Kasım Çarşamba sabahı sarı metal alış ve satış rakamlarında yükseliş eğilimi sürerken bilindiği üzere hem hediye amaçlı hem de iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Bugün gram altın canlı rakamlara göre 621 TL bandında seyrederken yarım altın ise bin 979 TL üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 559,80

SATIŞ: 581,45

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.126,00

SATIŞ: 4.188,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.071,00

SATIŞ: 4.133,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.928,68

SATIŞ: 4.005,65

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.979,00

SATIŞ: 2.036,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 990,00

SATIŞ: 1.018,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 621,50

SATIŞ: 621,61

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 17 Kasım 2021 Çarşamba Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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