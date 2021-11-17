Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...

Buna rağmen Pereira ve kurmayları, maça Gustavo ile başlamanın hem takım hem kendisi için riskli olduğu görüşünde. Her şey yolunda giderse 34 yaşındaki Brezilyalı, G.Saray maçında kulübede olup oyuna sonradan girebilecek. Bu da teknik heyetin alternatiflerini artırmış olacak.