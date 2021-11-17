Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri bitti! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:11 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:12

Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri bitti! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...

Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri bitti! İşte A Milli Takım’ın Play-off’taki muhtemel rakipleri...

Son dakika haberi... Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son hafta maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenerek grubunu 2.sırada bitirerek Play-off'lara yükseldi. Dünya Kupası Elemeleri'nin bitmesinden sonra Milli takımın Play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Son dakika haberi... Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son hafta maçında A Milli Takım, geriye düştüğü maçta deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Milli takım, grubunu 21 puanla 2. sırada bitirdi ve Play-off'lara yükseldi.

Milli takıma galibiyeti getiren golleri 22'de Kerem Aktürkoğlu ve 60'ta Orkun Kökçü kaydetti.

Dünya Kupası Elemeleri'nin bitmesinden sonra Milli takımın Play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ 26 KASIM'DA

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

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Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri bitti! İşte A Milli Takım'ın Play-off'taki muhtemel rakipleri...
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