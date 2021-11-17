"ÖZÜR DİLEMEMİZ GEREKİYOR"

Maçın ardından konuşan Fernando Santos, "Açıkça buna isyan etti. Maç sonrası bir patlama yaşıyordu ve bu tamamen normal. Ben oyuncularımın kafasını yerden kaldırmak için sahaya girdim" dedi. Gerçek şu ki, genel olarak iyi bir performans göstermedik. Bu yüzden özür dilememiz gerekiyor. Portekizliler belli ki üzgün. Ancak bizden daha fazla değil, tıpkı bizim kadar üzgünler. Ama benim takımım Katar Dünya Kupası'nda olacak. Bunu garanti ediyorum."