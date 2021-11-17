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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:44 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:04

Son Dakika: Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo'nun verilmeyen golü sonrası...

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Son Dakika: Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo’nun verilmeyen golü sonrası...

Son dakika Dünya Kupası haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün oynanan maçların ardından Katar'a giden ve play-off oynayacak olan takımlar netleşti. A Grubu'nda Portekiz'in liderliği Sırbistan'a kaptırmasının ardından akıllara Ronaldo'nun ilk maçta son dakika attığı fakat verilmeyen golü geldi. O gol Portekiz'in kader ağlarını da örmüş oldu. İşte Portekiz'in play-off'lara kalma serüveni...

Son dakika Dünya Kupası haberi... 2022 Dünya Kupası yolunda grup eleme maçları sona erdi. Dün oynanan maçların ardından Katar'a giden ve play-off oynayacak olan takımlar netleşti. A Milli Takım'ımız da Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off'lara katılma hakkı elde etti. Play-off'larda muhtemel rakiplerimiz arasında Portekiz de bulunuyor.

GRUBUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN VE VERİLMEYEN GOL

A Grubu'nda liderliği son maçta Sırbistan'a kaptıran Portekiz, play-off'lara katılma hakkı elde etti. Fakat akıllara ilk maçta Ronaldo'nun verilmeyen golü geldi.

RONALDO'NUN SON DAKİKALARDA ATTIĞI GOL ÇİZGİYİ GEÇMESİNE RAĞMEN VERİLMEMİŞTİ

27 Mart tarihinde oynanan Sırbistan-Portekiz maçı 2-2 berabere sona erdi. Fakat maça Ronaldo'nun son dakikalarda attığı fakat ve verilmeyen golü damga vurmuştu.

MAÇ 2-2 SONA ERMİŞTİ

Portekizli yıldız, 90+3. dakikada sağ çaprazdan boş kaleye topu göndermiş ve daha sonra Sırbistan savunma oyuncusu topu çizgiden çıkarmış ve hakem maçı devam ettirmişti. Maç da 2-2 sona ermiş ve Portekiz sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

RONALDO PAZUBANDINI YERE ATIP ÖFKELENMİŞTİ

Ronaldo, topun tamamının çizgiyi geçtiğini ve gol olduğunu ifade ederek hakeme çok sert tepki gösterdi. Golü verilmeyen Ronaldo daha sonra pazubandını çıkarıp yere atmıştı. Oyuncular ve teknik ekip maçın hakemi Danny Makkelie'ye çok sert tepki göstermişlerdi.

DANNY MAKKELİE PORTEKİZ'İN KADERİNİ ÖRDÜ

Grubu 2. tamamlayan Portekiz, seri başı olarak Play-off'lara katılma hakkı elde. Ronaldo'nun verilmeyen o golü sonrası Portekiz'in gruptaki kaderini şekillendirdi ve grubu 2. tamamladı.

PORTEKİZ, TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ ARASINDA YER ALIYOR

İptal edilen bu gol yüzünden Ronaldo doğrudan Dünya Kupası'na gitme şansını kaçırdı. Play-off'lara seri başı olarak katılan Portekiz, Türkiye'nin de muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

SON MAÇTA SIRBİSTAN'A MAĞLUP OLMUŞLARDI

Rövanş maçında Portekiz 1-0 öne geçmesine rağmen Mitrovic'in son dakikalarda attığı golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve liderliği Sırbistan'a kaptırarak grubu 2. tamamladı.

MAÇ SONUNDA RONALDO HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Ronaldo, kendisini teselli etmek isteyen hocasını görünce kıpırdamadan durdu ve kollarını açarak hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

"RONALDO BANA DEĞİL, GOLÜNÜN VERİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ"

Bazı yorumcular Ronaldo'nun hocasına tepki gösterdiğini söylese de Fernando Santos, maç sonrası yaşananları anlattı. Santos, "Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilim. Ancak Ronaldo, Sırbistan'daki maçta son dakikada gol attığını ve hakemin bunu saymadığını söyledi.

"ÖZÜR DİLEMEMİZ GEREKİYOR"

Maçın ardından konuşan Fernando Santos, "Açıkça buna isyan etti. Maç sonrası bir patlama yaşıyordu ve bu tamamen normal. Ben oyuncularımın kafasını yerden kaldırmak için sahaya girdim" dedi. Gerçek şu ki, genel olarak iyi bir performans göstermedik. Bu yüzden özür dilememiz gerekiyor. Portekizliler belli ki üzgün. Ancak bizden daha fazla değil, tıpkı bizim kadar üzgünler. Ama benim takımım Katar Dünya Kupası'nda olacak. Bunu garanti ediyorum."

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Son Dakika: Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo'nun verilmeyen golü sonrası...
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