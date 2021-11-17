Son dakika: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı... İşte muhtemel rakipler

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:18 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:22

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler

Son dakika haberi… FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında Karadağ’ı 2-1 mağlup eden Türkiye, Hollanda’nın Norveç’i 2-0 mağlup etmesiyle birlikte Dünya Kupası için play-off oynamayı garantiledi. Karşılaşmanın başında yenilen gole hızlı cevap veren milliler, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün golleriyle galibiyete koştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… FIFA 2022 Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nin son maçına çıkan A Milli Takım, kader maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası için play-off biletini kaptı.

Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle birlikte grupta ikinci sıraya yerleşen Milliler, mart ayında oynanacak play-off maçlarına hazırlanacak.

Hollanda, 21 puanla grup lideri olurken, milliler averaj farkıyla ikinci sıraya yerleşti. Norveç ise 19 puanda kalarak grubu üçüncü tamamladı.

Karadağ karşısında karşılaşmaya tutuk başlayan A Milli Takımımız, Beqiraj'ın 3. dakikada bulduğu golle 1-0 geriye düştü.

Golden sonra hızlıca toparlanan milliler, üst üste pozisyonlara girmeye başladı ve 22. dakikada son maçların parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünün ardından oyunun kontrolünü elinde bulunduran ay-yıldızlılar, birçok pozisyona girse de 60. dakikaya kadar gol gelmedi.

İkinci yarıda oyuna giren Orkun Kökçü, 60. dakikada uzaklardan çektiği şutla milli takımımızı 2-1 öne geçirdi ve Dünya Kupası için play-off biletini almayı başardık.

MAÇ SONUCU | KARADAĞ 1-2 TÜRKİYE

3' Fatos Beqiraj
22' Kerem Aktürkoğlu
60' Orkun Kökçü

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 3' Karadağ, Fatos Beqiraj'ın golüyle millilerin karşısında 1-0 öne geçti.

5' Caner'in ortasında Halil'in vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

8' Karadağ atağında Osmajic'in vuruşu yandan auta çıktı.

12' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından şutu, az farkla auta çıktı.

13' Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.

GOL! 22' A Milli Takımımız, Karadağ karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

41' Karadağ atağında Osmajic'in yakın mesafeden vuruşunu, Uğurcan harika çıkardı.

45' Hakan'ın harika pasında şutunu çeken Burak, kaleciyi geçemedi.

GOL! 60' Milliler, Orkun Kökçü'nün uzaklardan vurduğu şutta öne geçti.

82' Çağlar'ın kafa vuruşunu, kaleci son anda kornere çeldi.

MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

26 Kasım'da yapılacak kura çekiminde, 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım seri başı olamadığı için playoff yarı finali maçını deplasmanda yapacak. 3 grupta yarı finalde kazananlar finale çıkacak. Finalin hangi ülkede oynanacağı ayrı bir kurayla berlirlenecek.

KRİTİK MAÇTA KAZANAN HOLLANDA

Öte yandan gruptaki diğer karşılaşmada ise Hollanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 84'üncü dakikada Bergwijn ve 90+1'inci dakikalarda Depay'ın attığı gollerle 2-0 kazanan Hollanda, grubu 23 puanla ilk sırada tamamladı ve 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

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SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
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